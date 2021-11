पंसद न आए तो 15 दिन यूज के बाद वापस कर सकते हैं Samsung के ये स्मार्टफोन, जानिए कैसे

नई दिल्ली। स्मार्टफोन आज हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि आज हम स्मार्टफोन लेने से पहले उसके बारे में जमकर रिसर्च करते हैं, लेकिन कई बार रिसर्च करने के बाद भी जब हम वो स्मार्टफोन खरीदकर लाते हैं तो इस्तेमाल के कुछ दिन बाद हमें वह पसंद नहीं आता। ऐसे में अक्सर लोगों को अपना फोन कम कीमत पर बेचना पड़ता है, लेकिन अगर आपने Samsung का स्मार्टफोन खरीदा है तो इसे 15 दिनों के इस्तेमाल के बाद वापस किया जा सकता है।

फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया नया प्रोग्राम

दरअसल, भारत की सबसे पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने नए प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत अब यूज़र्स प्रीमियम और हाई एंड स्मार्टफोन का टेस्ट कर पाएंगे। खास बात यह है कि पसंद न आने पर वो इन्हें वापस भी कर पाएंगे और उन्हें फोन की पूरी कीमत वापस मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट के इस प्रोगाम का नाम Love it or Return it है।

15 दिनों में वापस कर सकेंगे फोन

बताया गया कि इस प्रोग्राम में यूज़र्स अब मोबाइल मार्केट में एंट्री करने वाले नए और प्रीमियम स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आपने वेबसाइट के माध्यम से फोन खरीदा तो पसंद न आने पर आप इसे बदल सकेंगे। हालांकि यूजर्स को फोन 15 दिनों के अंदर ही ई-कॉमर्स रिटेलर को वापस करना होगा। इसके बाद फोन वापस नहीं किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट ने सिर्फ सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की है। इसके चलते ग्राहक नए लॉन्च किए गए सैमसंग कंपनी के फोल्डेबल स्मार्टफोन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन फोन में सैमसंग Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy Z Flip 3 शामिल हैं। अभी फ्लिपकार्ट का ये प्रोग्राम चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, गुरुग्राम, पुणे, और कोलकाता जैसे कुछ शहरों में उपलब्ध ही है, समय के साथ इसका दायरा भी बढ़ेगा।