एक हैरान कर देने वाला शोध सामने आया है। इसमें पाया गया है कि इंसानों के खून में प्लास्टिक के कण मिले हुए हैं। कुल 80 फीसदी लोगों में इसकी पुष्टि हुई है।

प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने के लिए दुनियाभर में न जाने कितने अभियान चलाए जाते हैं। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। हालत ये है कि अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां प्लास्टिक के कण न हो। चाहे वो ऊंचे पर्वतों वाली जगह हो या हमारा खून। शी सुना आपने। इंसानों के खून में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। इस बात का खुलासा एक अध्ययन में किया गया है। हालांकि इस माइक्रोप्लास्टिक का इंसान के स्‍वास्‍थ्‍य पर क्‍या असर पड़ता है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

