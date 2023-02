तो क्या भविष्य में आपका बाथरूम बन जाएगा बिजली घर?

Charge Your Phone With Urine: आज के वक्त में टेक्नॉलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि, आगे चलकर लोग अपने पेशाब और पोट्टी से फोन चार्ज कर पाएंगे। हैरान न होइए, वैज्ञानिक इसके लिए लगातार प्रयोग और शोध कर रहें हैं। यहां तक की उन्होंने ऐसा तरीका भी खोज निकाली है जिसका इस्तेमाल कर पेशाब से बिजली पैदा की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह तरीका।

Scientists Found a Way to Charge Your Smartphone With Urine