वैज्ञानिकों को सुनाई दी ब्रह्मांड से रहस्यमयी आवाज, कर रही है दूसरी दुनिया' का इशारा?

नई दिल्ली: हमारे ब्रह्मांड (Universe) के बारे में जितनी भी जानकारी है वह काफी कम है। दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिक (Scientist) ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इसमे काफी कामयाबी भी मिली है। एलियंस (Aliens) और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना पर भी लगातार खोज हो रही है।

इन्हीं रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में कुछ ऐसी आवाजें (Humming Sound Of The Universe) सुनाई दी हैं, जो ‘हम्म्म्म’ की ध्वनि जैसी बताई गई है। पर सवाल यह है कि अंतरिक्ष में ध्वनि (Universe Sound) के उत्पन्न होने के लिए वहां कोई माध्यम नहीं है।

क्या है आवाज का रहस्य?

अंतरिक्ष में खोज करने वाले वैज्ञानिकों को एक तरंग होने का संकेत मिला है, जो ‘हम्म्म्म’ (Humming Sound Of The Universe) की तरह आवाज महसूस होती है। लेकिन जानकार इसके ध्वनि होने से इनकार करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिकों की दलील है कि स्पेस में ध्वनि (Sound In Space) उतपन्न होने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। लिहाजा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तरंगों की तरह ध्वनि है वह गुरुत्वाकर्षण तरंगों (Gravitational Waves) के कारण पैदा हो सकती है।

किसने लगाया पता ?

दरअसल ‘हम्म्म्म’ की आवाज का पता उत्तर अमेरिकी नैनो हर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स (NANOGrav) के वाज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया है जो ‘एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’ में प्रकाशित किया गया था। इस प्रोजेक्ट के मुख्य रिसर्चर जोसेफ सिमोन (Joseph Simon) की माने तो इस आवाज के मजबूत सिग्नल मिले हैं। हालांकि प्ररंभिक स्तर तक तो ठीक है लेकिन इस पर अभी और स्टडी की ज़रूरत है। जिससे जाना जा सके कि यह आवाज कहां से पैदा हुई है।

नासा ने सूर्य की ध्वनि को किया था ट्वीट

आपको बतादें इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेन्सी नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड करने का दावा किया था और उस ध्वन को नासा ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी।