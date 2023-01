वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, 'रात में नजर नहीं आएंगे तारे!'

आपने अपनी छत और आंगन से रात के समय में आसमान की तरफ चमक रहे तारामंडल की खूबसूरती को तो जरूर निहारा होगा। इस खूबसूरती को देखने के बाद दिन-भर की थकान मानों छू-मंतर हो जाती है। मगर क्या आप जानते हैं दिन-ब-दिन इन तारों की संख्या घटती जा रही है। वैज्ञानिकों ने तो यह भी दावा किया है कि एक दिन ये तारें आसमान से बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे।

Stars In The Night Sky Are Dimming And Vanishing Because Of 'Light Pollution'