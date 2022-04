स्पेस में कैसा दिखता है 'सूर्यास्त'? सामने आया अद्भुत वीडियो

Sunset from space: पृथ्वी से तो अपने कई बार सूर्यास्त देखा होगा परंतु एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें अंतरिक्ष से सूर्यास्त दिखाया गया है। ये वीडियो काफी अद्भुत है।

सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों ही प्रकृति के सबसे खूबसूरत घटनाक्रमों में से एक मानें जाते हैं। अक्सर मन की शांति के लिए लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए अपने व्यस्त जीवन से समय भी निकालते हैं। आपने भी कभी न कभी इस अद्भुत घटनाक्रम को देखा और महसूस किया होगा। आप पृथ्वी से तो इसे अक्सर देखते होंगे परंतु क्या आपको पता है ये अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता होगा? इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देख लोग अभिभूत हो रहे हैं। ये घटनाक्रम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन से रिकार्ड किया है।

