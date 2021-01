दुनिया की सबसे महंगी चीज ,जिसकी कीमत जान आपके उड़ जाएंगे होश, मात्र एक ग्राम में खदीद सकते है कई देश!

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे महंगी चीज (Most Expensive Element) के बारे में यदि बात करें तो हमारी सोच सोना -चादी से लेकर चांद की जमीन तक जा सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और भी ऐसी चीज है जो दुनिया की सबसे महंगी चीज (Most Expensive Element Of The Universe) में गिनी जाती है जिसकी एक ग्राम की मात्रा से सैकड़ो छोटे-छोटे देशों को खदीदा जा सकता है । अब आप भी जानना चाहेगें कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे खरीदना इतना असान नही है तो हम आपको बताते है कि एंटीमैटर (Antimatter) दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है।

दरअसल, एंटीमैटर (Antimatter) एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा या दूसरे ग्रहों पर आने-जाने के लिए ईंधन के रूप में पड़ता है, अब आप ये भी जानना चाहेगें कि आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाते हैं, जिसके चलते ये काफी मंहगा मिलता है।

क्या है एंटीमैटर (What Is Antimatter)

एंटीमैटर दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ (Most Expensive Element) है.। इसे दूसरी भाषा में प्रतिपदार्थ भी कहा जाता है। इसे हर देश के लोगों का बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। जानकारी के अनुसार, कई कोशिशों के बाद वैज्ञानिक सिर्फ 309 एटम (Atom) बना पाए जा हैं। क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी ज्यादा है इसे हर देश नही बना सकते है और ये बेहद कम समय के लिए ही पैदा किए जा सकते हैं।

कीमत सुन कर उड़ जाएंगे होश

एंटीमैटर की कीमत (Antimatter Cost) के बारे में आप जानना चाहते है तो इसकी कीमत जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। यदि इसका एक ग्राम बेच दिया जाए तो दुनिया के 100 छोटे-छोटे देशों को खरीदा जा सकता है। इसकी 1 ग्राम की कीमत 31 लाख 25 हजार करोड़ रुपये है. इसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ माना जाता है।