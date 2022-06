Risk of Death: 10 सेकेंड के ‘वन लेग टेस्ट’ में नाकाम रहने वालों को मौत का खतरा 84% ज्यादा है। यह दावा ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में किया गया है।

Risk of Death: ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि जो लोग कम से कम 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनमें एक दशक के अंदर मौत का खतरा अधिक है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के अनुसार दावा किया है कि जो 10 सेकेंड के लिए भी एक पैर में खड़ा नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति में बिमारी का खतरा ज्यादा है और अगले 10 साल में उसके मरने की संभावना 84% है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्राजील में 50 साल से अधिक उम्र के 1,702 लोगों के बीच फिटनेस और स्वास्थ्य का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 2009 में शुरू किया गया था।

Those failing 10-second one leg test have an 84 higher risk of death