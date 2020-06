World Environment Day: अगले 30 सालों में बदल जाएगी दुनिया, बिना Fuel के होगी हजारों मील की यात्रा !

World Environment Day: वैज्ञानिक मिशियो काकू (Michio Kaku) ने अपनी किताब फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर-द इनवेंसंस दैट विल ट्रांसफॉर्म अवर लाइव्स (Physics of the Future: The Inventions that Will Transform Our Lives) में भी बताया है कि आने वाले 30 सालों में ये सब संभव हो जाएगा ।