ये कैसी स्वच्छता: नालियां चौक, नागरिक स्वयं कर रहे साफ सफाई

सीहोर/जावर. सफाई व्यवस्था बेहतर बनाकर शहर को गंदगी से मुक्त city is free from dirt करने नगर पंचायत का दावा जमीनी स्तर पर खौखला साबित हो रहा है। इसकी हकीकत कई जगह लंबें समय से चौक पड़ी नालियां और सड़क पर बहता गंदा dirt पानी बता रहा है। जिसने बारिश का मौसम शुरू होते ही नागरिकों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है। नागरिकों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं No cleaning of drains होने से उनके घर में पानी भराएगा, जिससे नुकसान उठाना पड़ेगा। मजबूरी में कई स्वयं ही सफाई करने में जुटे हैं।



मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा

करीब आठ हजार से अधिक की आबादी वाले जावर नगर में नपं की लापरवाही के चलते सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। हाल यह है कि कई वार्डो में महीनों से नालियों की साफ सफाई ही नहीं हुई है। इस कारण वह पूरी तरह से चौक पड़ी है। जिसमें भरा पानी सडऩे से बदबू मार रहा है, इससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी तकलीफ उठाना पड़ रही है। वहीं मच्छरों का प्रकोप बढऩे से लोग कई तरह की बीमारी की गिरफ्त में आकर अस्पताल का मुंह देख रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि इस समस्या को लेकर उनकी तरफ से नपं के जनप्रतिनिधि और अफसरों को भी कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है।

बारिश में होगी ज्यादा दिक्कत

मानसून ने दस्तक दे दी है और कभी भी तेज बारिश की झड़ी लग सकती है। उस दौरान लोगों की मुश्किल और बढ़ सकती है। चौक पड़ी नालियों से पानी निकासी नहीं होने से यह कई लोगों के मकान और दुकान में प्रवेश कर सकता है। जिससे उनको दिक्कत उठाना पड़ेगी तो उनका सामान भी खराब हो सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वार्ड क्रमांक 6 अंबिका नगर में नाली चौक होने से लोगों के घर में बारिश का पानी भर गया था। इसे लेकर उनकी तरफ से नपंध्यक्ष को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिकायत दर्ज कराने वालों में मनोज, जगदीश, मनीष पांचाल सहित अन्य लोग थे।



28 कर्मचारी फिर भी नहीं सुधर रही व्यवस्था

नगर पंचायत के पास वर्तमान में 28 सफाई कर्मचारी, दो कचरा गाड़ी, दो ट्रैक्टर-ट्राली है। इसमें एक कचरा गाड़ी खराब पड़ी है और एक ट्रैक्टर को पानी लाने के लिए लगाया गया है। सफाई कर्मचारी पर्याप्त होने के बाद भी सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जावर नगर का दायरा बढ़ गया है।

कौन क्या बोला

नगर में नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने से कई जगह वह चौक पड़ी है। गंदा पाने में मच्छर पनपने से बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।

दिनेश कुमार, नागरिक



सफाई व्यवस्था में नगर पंचायत उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना ध्यान देना चाहिए। इसकी हकीकत कई जगह नालियों में लंबें समय से भरा गंदा पानी बता रहा है।

सुशीला बाई, नागरिक



अभी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है। तेज बारिश होने पर चौक नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घर में प्रवेश कर दिक्कत का कारण बनेगा।

इरशाद मंसूरी, नागरिक



नगर पंचायत वर्तमान में शहर में मनमानी कर रही है। सफाई व्यवस्था में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।

संजय पांचाल, नागरिक



निर्देशित किया जाएगा

बारिश से पहले शहर के सभी वार्डो में साफ सफाई और नालियों की सफाई कराई जा रही है। इस संबंध में सफाई कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है।

मकसूद अली, सीएमओ नपं जावर