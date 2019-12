ऐसे दूर करें शरीर में खून की कमी, जानिये खून बढ़ाने के आसान उपाय

सीहोर। आज के दौर में अनियमित दिनचर्या के चलते कई तरह की बीमारियां पैदा होना शुरू हो गईं हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख बीमारी है एनिमिया...

जो अधिकांश महिलाओं में पाई जातीं है। इसके चलते जल्द थकान होने से लेकर कमजोरी महसूस करना आम स्थिति है।

इस संबंध में आयुर्वेद के डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि दरअसल हमारे शरीर में दो तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं सफेद और लाल।

वहीं जब लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में कम हो जाती हैं, तब शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया भी कहते है। ऐसे में हम आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ा कर घटे हुए हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं।

ब्लड कम होने से शरीर की रोगों से लड़ने के क्षमता कम होने लगती है जिससे व्यक्ति को कई तरह के रोग होने का ख़तरा रहता है।

जानकारों के अनुसार छोटे बच्चों में खून की कमी होने पर उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता और वहीं जब ब्लड की कमी महिलाओं में होती है, तो उन्हें पीरियड्स सही समय पर नहीं होते। एक शोध के मुताबिक महिलाओं में पुरषों के मुकाबले एनीमिया की प्रॉब्लम अधिक होती है।

ये हैं खून की कमी के कारण...

: पेट में इन्फेक्शन होना।

: खाने में पोषण की कमी होना।

: अधिक मात्रा में शरीर से खून का निकलना।

: किसी गंभीर रोग के कारन शरीर में ब्लड ना बनना।

खून की कमी के लक्षण...

: जल्दी थकान होना।

: शरीर में कमजोरी आना।

: स्किन का रंग पीला होना।

: भूख कम लगना या ना लगना।

: पैरों और हाथों में सूजन आना।

खून की कमी दूर करने के उपाय: Anemia Treatment in Hindi...

डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक शरीर में खून की कमी होने पर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी की मात्रा में कमी आने लगती है।

वहीं घरेलू नुस्खे, हेल्थी डाइट और स्वस्थ जीवनशैली अपना कर खून की कमी से होने वाले रोग से बच सकते है।

ये हैं खास घरेलू उपाय home remedies ...

1. एक नींबू एक गिलास पानी में निचोड़ कर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और पिएं। हर रोज इस उपाय को करने से खून जल्दी बढ़ता है।

2. एनीमिया की बीमारी में पालक दवा की तरह काम करती है। पालक में विटामिन ए, सी, बी9, आयरन, फाइबर और कैल्शियम अधिक होते है।

पालक एक ही बार में बीस प्रतिशत तक आयरन बढ़ा सकती है। पालक का सेवन आप सब्जी और सूप के रूप में कर सकते है।

3. खून बढ़ाने के घरेलू उपाय में टमाटर काफी उपयोगी है। तेजी से खून पूरा करने के लिए एक गिलास टमाटर का जूस हर रोज पिएं। इसके इलावा टमाटर सूप पी सकते है, चाहे तो सेब और टमाटर का जूस को मिलाकर भी पी सकते है।

4. बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मक्‍के के दाने का सेवन भी फायदेमंद है। ये पौष्टिक होते है और उबाल कर या फिर भून कर खा सकते है।

5. थोड़ा सा शहद 1 गिलास चकुंदर के रस में मिलाकर पिने से शरीर को आयरन अधिक मात्रा में मिलता है जिससे शरीर में खून बनता है।

6. सोयाबीन में विटामिन और आयरन की मात्रा अधिक होती है। एनीमिया के रोगी के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद है। सोयाबीन को उबाल कर खा सकते है।

7. थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च आनर के जूस में मिलाकर हर रोज पीने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होने लगती है।

8. गुड के साथ मूंगफली खाने से भी बॉडी में आयरन बढ़ता है।

9. हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक लहसुन में मिला कर पीस लें और चटनी बना लें। इस चटनी के सेवन से हीमोग्लोबिन का इलाज करने में मदद मिलती है।

10. शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए दूध और खजूर का सेवन भी उत्तम उपाय है। इस उपाय को करने के लिए रात को सोने से कुछ देर पहले दूध में खजूर डालें और दूध पिए। दूध पीने के बाद खजूर भी खा लें।



एनीमिया का आयुर्वेदिक उपचार : Ayurvedic treatment of anemia ...

1. खून बढ़ाने के लिए गिलोय का रस उत्तम आयुर्वेदिक नुस्खा है। आप घर पर भी गिलोय का रस बना सकते हो, या इसे बाजार से भी ले सकते हैं।

2. हीमोग्लोबिन ऐसे बढ़ाएं: आंवले का रस और जामुन के रस को एक समान मात्रा में मिलाकर पीने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है।

3. कच्चे सिंघाड़े खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है और इससे शरीर को ताक़त भी मिलती है।

4. मीठे दूध के साथ पक्के हुए आम के गूदे का सेवन करने से भी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है।

5. दो चम्मच तिल पानी में भिगो दें और दो से तीन घंटे बाद इन्हें पानी से निकाल कर पीस ले और एक पेस्ट तैयार कर लें।

अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार खाएं। इस नुस्खे से बॉडी में खून तेजी से बढ़ने लगता है।



शरीर में खून बढ़ाने के लिए ये खाएं : Eat these to increase blood in the body ...

शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए कई चिकित्सक आयरन और विटामिन की गोलियां या कोई सप्लीमेंट लेने की राय देते हैं।

मेडिसिन (दवा) लेने के इलावा हम डाइट में कुछ हेल्थी फ़ूड शामिल कर के नेचुरल तरीके से खून बढ़ा सकते हैं।

ये हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के फ़ूड : hemoglobin boosting food ...

1. सरसों, पालक, हरा धनिया और पुदीना अपने भोजन में शामिल करें।

2. फलों में सेब, पपीता, चीकू, नींबू और अमरूद का सेवन अधिक करें।

3. पास्ता और अखरोट जैसे ड्राइ फ्रूट्स खाने से भी खून में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है।

4. मुनक्का, किशमिश, अनाज, गाजर और दालें अपनी डाइट में लें। हर रोज इनको खाने से शरीर में खून बढ़ता है।

5. मुंग, चने, मोठ और गेंहू को अंकुरित कर के इसमें नींबू मिला कर सुबह नाश्ते में खाए। सुबह खाली पेट इसे खाने से शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते है जिससे एनीमिया के उपचार में मदद मिलती है।