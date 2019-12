IAF Recruitment: भारत माता की सेवा के लिए भारतीय वायुसेना से जुड़े, युवाओं के लिए है खास मौका

सीहोर। यदि आप भी देश सेवा से जुड़कर अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं। तो आप जैसे युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना Indian Air Force की ओर से खास मौका दिया गया है। जिसके तहत भारतीय वायुसेना में भर्ती iaf Vacancy 2019 की जा रही है। देश की रक्षा और सेवा के लिए तत्पर युवा यहां जल्द ही आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल भारतीय वायु सेना ( Indian Air Force ) ने Airmen पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है, इच्छुक उम्मीदवार इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आवेदन करने ताकि बाद में किसी बात को लेकर परेशानी न आए। उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। भारतीय वायु सेना वेकेंसी 2019 रिक्रूटमेंट डिटेल कम्पलीट भारतीय वायु सेना जॉब 2019 वेकेंसी इस प्रकार है, आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 20-01-2020...

IAF Airmen Various Posts :

विभाग भारतीय वायु सेना (IAF)

पद नाम Airmen

स्थान all over india

अंतिम तिथि 20-01-2020

अधिकारिक वेबसाइट www.indianairforce.nic.in



IAF Vacancy 2019 Recruitment Apply online :

educational qualification (शैक्षिक योग्यता)

12th/ Diploma/ Engineering/ या इसके सामान उपाधि होने पर भी स्वीकृति है अधिक जानकारी पाने के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें।

नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें: IAF Notification



Name of Posts (पदों के नाम एवं संख्या)

रिक्त पदों की संख्या - विभिन्न पद

एयरमेन (समूह X और Y)

important dates (जरुरी तिथि )

नौकरी प्रकाशित होने की तिथि: 12-12-2019

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 20-01-2020

age limit (रोजगार में आयु सीमा)

उम्मीदवारों का जन्म 17-01-2000 और 30-12-2003 के बीच होना चाहिए।। कृपया आयु में छूट और अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें।

क्लिक करें: IAF Notification

Selection Process (चयन प्रक्रिया)

इस govt job में फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), मे परफॉरमेंस के अनुसार रोजगार में प्रत्याशी का चयन होगा।



आवेदन के लिए यहां करें क्लिक : application form

salary (वेतनमान)

नोटिफिकेशन के अनुसार प्रकाशित Govt Job में सैलेरी ₹26,900 - ₹33,100/- होगी |

आवेदन शुल्क (Application Fees)

Gen/OBC/EWS: ₹250/-

SC/ST/PWD/Women: ₹250/-

Application Mode (आवेदन प्रक्रिया)

इस रोजगार के लिए आपको आवेदन Online करना होगा सभी उपयोगी जानकारियों को ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा।