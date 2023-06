तीन मासूमों की डूबने से मौत, शव को झकझोरती उठने को कहती रही मां, गांव में पसरा मातम, सिसकियां ही सिसकियां

सिवनीPublished: Jun 05, 2023 06:38:47 pm Submitted by: Sanjana Kumar

death of 3 innocent by drowning in seoni in mp FIR Registered: कुछ ऐसा ही दर्द झेल रहे हैं देवगांव के वो माता-पिता जिनके नन्हे मासूम बच्चों को गांव का ही तालाब लील गया। एक साथ तीन घरों के चिराग बुझ गए। गमजदा दिल इस हादसे ने पूरे गांव को सिसकियों से रोने को मजबूर कर दिया है।