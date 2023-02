नव विवाहित दंपत्ति सहित चार लोगों की मौत, तेज रफ़्तार ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े

नव विवाहित दंपत्ति सहित चार लोगों की मौत, तेज रफ़्तार ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े

सिवनीPublished: Feb 08, 2023 09:01:12 am Submitted by: deepak deewan

सिवनी में लखनादौन बायपास पर हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में पति-पत्नी सहित चार की मौत

सिवनी में लखनादौन बायपास पर हादसा

सिवनी. लखनादौन बायपास पर ट्रक व कार की भीषण टक्कर हो गई। इसमें कार सवार पति-पत्नी समेत चार लोगों की मौत Four killed in accident on Lakhnadon bypass in Seoni हो गई। दो लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के तो परखच्चे उड़ गए। मंगलवार देर शाम यह हादसा हुआ.