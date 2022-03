नहीं सुलझ रहा मामला, अब फल कारोबारियों ने फिर मांगा भू-खंड

जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन, मंडी प्रशासन पर मुंह देखी कार्रवाई का आरोप

सिवनी. कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत नागपुर रोड पर संचालित नई सब्जी मंडी के कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद हलचल तेज हो गई है। कारोबारियों ने मंडी प्रशासन द्वारा पूर्व में किए गए कार्य को नियमानुसार नहीं करने, शासन से पास नक्शा द्वारा काम नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है।

If the patrika raised the issue, now two windows will open simultaneo