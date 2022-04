कुरई के जंगल में मिले अज्ञात युवक का शव उज्जैन के इश्वर सिंह सोलंकी की

फिंगर प्रिंट से हुई पहचान, उज्जैन से आए परिजनों ने कब्र से बाहर निकले शव को पहचाना

सिवनी. कुरई थाना क्षेत्र के बफर जोन आरक्षित वन नागपुर हाइवे से 100 मीटर दूरी पर 24 अप्रैल को मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त चार दिन हो चुकी है। मृतक उज्जैन जिले का निवासी है। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर मृतक के परिजनों से पहचान कराई। उन लोगों ने पहचान कर ली है। इसकी पुष्टि टीआई जीएस उइके ने की है।

