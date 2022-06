एआरएम की मौत की जांच शुरू, हादसे की होगी पड़ताल रेलवे के बड़े अधिकारी टीम में शामिल

इंटरलॉकिंग के वक्त रेलवे अधिकारी की हुई थी मौत

शहडोल. अमलाई रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन से टकराने से रेलवे अधिकारी की मौत मामले में बड़े स्तर पर अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जिसमें तीन सदस्यीय टीम गठित हुई थी। रेल मुख्यालय ने एआरएम यादवेन्द्र सिंह भाटी की मौत की जांच के लिए सीपीटीएम, सीइएलइ व सीटीइ को शामिल किया है। ये टीम अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार कॉशन आर्डर को लेकर प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। रेल लाइन के निर्माण कार्य को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब जांच की जा रही है। वहीं स्टेशन मास्टर व ड्राइवर कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे है। बताया गया है कि जांच टीम द्वारा दुर्घटना स्थल से स्टेशन के बीच की दूरी पर मेमू ट्रेन के रूप में अंबिकापुर ट्रेन को चलवाकर घटना का रीक्रिएशन भी कराया गया है। तीन बार ट्रेन पटरी पर दौड़ाकर देखा गया है कि हादसा किस तरह हुआ है। इसके साथ ही हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड व स्थानीय रेल प्रबंधक की लापरवाही पर भी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि तीसरी लाइन के निरीक्षण के दौरान एआरएम यादवेन्द्र सिंह भाटी की बीते दिनों ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। एआरएम के माता-पिता ने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगाया था।

परिजनों ने लगाए थे गंभीर आरोप

माता- पिता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका बेटा सरल स्वभाव का था, वह अपने काम को जिम्मेदारी से करता था। सीनियर अधिकारियों ने बैकुं ठपुर के साथ-साथ शहडोल एआरएम का प्रभार भी दे रखा था। जिसके कारण उस पर काम का दबाव बना था। काम की व्यस्तता के कारण उन्हे अवकाश भी नहीं दिया जाता था। पिता के स्वास्थ्य खराब होने पर भी छुट्टी नहीं दी गई थी जिससे वह तनाव में था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि बिना सिग्नल के ही गाड़ी को स्टेशन से छोड़ दिया गया था। परिजनों के आरोप के बाद रेल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

General tickets will be available in all trains after June 29, railway advance reservation limit will end