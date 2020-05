पिता का इंतजार कर रहा था मासूम बेटा, आज घर पहुंचेगा शव, गांव में एक साथ जलेंगी 9 चिताएं

शहडोल. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ ट्रेम हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर मध्यप्रदेश के शहडोल औऱ उमारिया जिले के रहने वाले थे। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने औरंगाबाद में हुए हृदय विदारक ट्रेन हादसे में मध्यप्रदेश के मृत 16 श्रमिकों के शव मध्यप्रदेश लाने के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री से बात कर ट्रेन की व्यवस्था करवाई है। मृत श्रमिकों के शव ट्रेन से जबलपुर लाये जा रहे हैं। जबलपुर से इनके शव उनके गृह स्थान भेजे जाएंगे। ट्रेन औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से 8 मई को शाम 7 बजे रवाना हुई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औरंगाबाद पहुंचे राज्य सरकार के दल से टेलीफोन पर चर्चा कर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने घायल व्यक्तियों की सहायता के लिये एक-एक लाख रूपये देने के निर्देश दिए। दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दु:खद घड़ी में शोकाकुल परिवार स्वयं को अकेला नहीं समझे, मैं और मेरी पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है।

Maharashtra: Mortal remains of the 16 migrant labourers, who died after they were run over by a freight train near Aurangabad yesterday, were sent to Madhya Pradesh on a special train - carrying migrant labourers to the state - last night. pic.twitter.com/Vizt4EZS7H