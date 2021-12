पैदा होते ही दिल में छेद और टेड़े-मेढ़े पैर, 135 बच्चों को मिली नई जिंदगी

सुन-बोल भी नहीं पाते थे बच्चे, अब बेहतर चेहरे के साथ सुन सकेंगे खुद की आवाज

आदिवासी इलाकों में चिन्हित कर बच्चों की सर्जरी और इलाज करा रहा स्वास्थ्य विभाग

शहडोल. जिले के आदिवासी इलाकों में बच्चे दिल में छेद और टेड़े-मेढ़े पैर के साथ पैदा हो रहे हैं। कई बच्चों के कटे-फटे होंठ सहित कई बीमारियों का दंश झेल रहे हैं। इन बच्चों को अब चिन्हित कर इलाज दिलाया जा रहा है। एक साल के भीतर 135 बच्चों को नई जिंदगी मिली है। शासन का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए महत्वकांक्षी योजना है। यह कार्यक्रम दिल में छेद और कटे फटे होंठ वाले बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में पिछले 1 वर्ष में 135 ऐसे बच्चों का जीवन खुशहाल एवं निरोगी बनाई गई है, जो दिल में छेद, कटे फटे होंठ या फिर टेढ़े-मेढ़े पैर आदि की समस्याओं से जूझ रहे थे। बच्चों को जिले की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर बच्चों को चिन्हित किया गया। इसके पश्चात बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग कर उन्हें बच्चों के इलाज के लिए शासन के इस योजना के बारे में समझाया गया।

22 बच्चों का भोपाल और मुंबई में इलाज

जिले में जन्मजात हृदय रोग, दिल में छेद वाले 22 बच्चों को भोपाल और मुंबई भेजकर इलाज कराया गया। बताया गया कि ये बच्चे जन्म के साथ ही दिल की बीमारी से ग्रसित थे। इलाज में महंगा खर्च लग रहा था लेकिन शासन की मदद से विभाग ने सर्जरी और इलाज कराया।

22 का सीधा कराया पैर, 6 बच्चों के बहरेपन की सर्जरी

जन्मजात बहरापन की सर्जरी कराकर 6 बच्चों को इलाज कर ठीक कराया गया एवं 22 बच्चे जो 6 से 18 वर्ष के थे, उन्हें श्रवण सहायक यंत्र प्रदान किया। इसके साथ साथ कटे फटे होंठ एवं फटे तालू के 21 बच्चों की सर्जरी कराई गई और जन्म से ही मुड़े पैर 22 बच्चों को प्लास्टर बांधकर उनका पैर सीधा कराकर ठीक किया गया। इसी प्रकार हर्निया एवं हाइड्रोसील के 18 वर्ष से कम 36 बच्चों की सर्जरी कराकर उन्हें स्वस्थ किया गया।

मुश्किल था समझाना, गांव-गांव पहुंचकर की काउंसलिंग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिला प्रबंधक कंचन पटेल ने बताया कि ऐसे बच्चों की गांव गांव जाकर खोज करने के पश्चात भी उनके इलाज के लिए बच्चों के माता-पिता को समझाना काफी मुश्किल होता है। काफी समझाइश के बाद बच्चों के माता पिता बच्चों के इलाज के लिए तैयार होते हैं। बच्चों के माता-पिता को समझाकर बच्चों का इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी है। शासन की इस योजना से लाभान्वित बच्चों के माता-पिता शासन की इस योजना के साथ-साथ कलेक्टर वंदना वैद्य , अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, सीएमएचओ डॉ एम.एस. सागर एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों तथा गांव गांव तक इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए धन्यवाद दिया। शासन के इस कार्यक्रम से हमारे बच्चे निरोगी एवं स्वस्थ होकर सामान्य बच्चों की तरह सभी गतिविधियां कर रहे हैं।

Hole in the heart and crooked legs as soon as they are born, 135 children got a new life