खदान हादसे में 22 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रबंधन ने कहा- जांच करा रहे

मशीन सहित खदान में समा गया था कर्मचारी, बचाव में जुटे अधिकारी

शहडोल. एसइसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम 11 अक्टूबर को हुए हादसे में 22 दिन बाद भी लापरवाह अधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं हो सका। एसइसीएल प्रबंधन न तो अभी तक घटना के संबध में थाने में शिकायत दर्ज कराई और न ही विभागीय जांच पूर्ण कर सका, जिसके कारण ओपन खदान को फिलिंग करने वाली ठेका कंपनी की लापरवाही अब तक तय नहीं हो सकी। कॉलरी प्रबंधन लापरवाही पर पर्दा डालते हुए इंटरनल जांच चलने की बात कहते हुए जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं लापता चालक के परिजनों ने भी प्रबंधन व ठेका कंपनी के दबाव से अभी तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। थाना प्रभारी खेम ङ्क्षसह पेन्द्रों ने बताया कि लापता चालक की न तो गुमशदगी दर्ज कराई गई है और न ही किसी प्रकार की कायमी हुई है।