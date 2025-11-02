Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

खदान हादसे में 22 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रबंधन ने कहा- जांच करा रहे

मशीन सहित खदान में समा गया था कर्मचारी, बचाव में जुटे अधिकारी

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 02, 2025

मशीन सहित खदान में समा गया था कर्मचारी, बचाव में जुटे अधिकारी
शहडोल. एसइसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम 11 अक्टूबर को हुए हादसे में 22 दिन बाद भी लापरवाह अधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं हो सका। एसइसीएल प्रबंधन न तो अभी तक घटना के संबध में थाने में शिकायत दर्ज कराई और न ही विभागीय जांच पूर्ण कर सका, जिसके कारण ओपन खदान को फिलिंग करने वाली ठेका कंपनी की लापरवाही अब तक तय नहीं हो सकी। कॉलरी प्रबंधन लापरवाही पर पर्दा डालते हुए इंटरनल जांच चलने की बात कहते हुए जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं लापता चालक के परिजनों ने भी प्रबंधन व ठेका कंपनी के दबाव से अभी तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। थाना प्रभारी खेम ङ्क्षसह पेन्द्रों ने बताया कि लापता चालक की न तो गुमशदगी दर्ज कराई गई है और न ही किसी प्रकार की कायमी हुई है।

चार दिन चला रेस्क्यू भी रहा असफल

अमलाई ओसीएम में 11 अक्टूबर को मिट्टी धंसकने से एक ट्रक, डोजर व ऑपरेटर गहरे पानी में समा गए थे। रेस्क्यू के लिए पहुंची अलग-अलग टीम भी 4 दिन रेस्क्यू करने के बाद 15 अक्टूबर को हाथ खड़े कर दी और वापस लौट गए। हादसे के बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसी ने घटना के 22 दिन बाद भी इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की। जबकि एसइसीएल का यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पूर्व भी इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं। इसके बाद भी एसइसीएल प्रबंधन व ठेका कंपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रही है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / खदान हादसे में 22 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रबंधन ने कहा- जांच करा रहे

