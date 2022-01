सिगरेट के रुपए मांगने पर पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सिगरेट के रुपए मांगने पर पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज शहडोल. सिगरेट खरीदने के बाद रुपए मांगने पर किराना व्यापारी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ने विराट सिंह परिहार पिता बालेन्द्र सिंह परिहार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सेमरी भटनवारा सतना को जमानत न देते हुए निरस्त कर दिया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत आवेदन का सशक्त विरोध आरके चतुर्वेदी, एडीपीओ ब्यौहारी ने किया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार, १६ अक्टूबर २०२१ को देवलोंद थाना में फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि १६ अक्टूबर को पिता दुकान में थे। उसी समय आरोपी विराट सिंह एवं संदीप सिंह कार से और मोनू खान व पंकज बैस बाइक से दुकान में आए और पापा से सिगरेट मांगे। पिता जी ने सिगरेट के रुपए मांगे तो आरोपी पंकज बैस ने पिताजी को गाली देते हुए बोला कि हम लोगों को नहीं जानता, पैसा मांगता है। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी मोनू खान, पंकज बैस, विराट सिंह व संदीप सिंह पिता को गाली देते हुए हाथ-मुक्की, लात से सीना और पेट में मारपीट करने लगे। आरोपी मोनू खान व पंकज बैस जंगल तरफ भाग गए तथा विराट सिंह व संदीप सिंह को पकड़ लिए। आरोपी विराट सिंह व संदीप सिंह बड़े भाई के साथ भी मारपीट किए थे। वृद्ध पिता के सीने और पेट में गंभीर चोट होने की वजह से अस्पताल लेकर गए। जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी मोनू खान, पंकज बैस, विराट सिंह एवं संदीप सिंह पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इसके पश्चात् अभियुक्त विराट सिंह परिहार द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कोंं से सहमत होकर न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया है।

The bail of the air fireman who entered the house was rejected