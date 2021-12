भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां एक ओर पंचायत चुनाव महज मजाक बनकर रह गया है।

समाधान योजना अंतर्गत माफ किए गए बिल को वसूल रहा विभाग

शहडोल. भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां एक ओर पंचायत चुनाव महज मजाक बनकर रह गया है। वहीं दूसरी तरफ समाधान योजना अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से राशि वसूली का फरमान अब लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के हजारों उपभोक्ताओं से समाधान योजना अंतर्गत माफ किए गए बिल की राशि वसूल की जा रही है। जिसमें यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि एकमुश्त राशि जमा करने पर 40 प्रतिशत की राशि माफ कर दी जाएगी। जब पूरा बिल माफ कर दिया गया था, तो अब इस तरह के आदेश या नोटिस भेजने का क्या औचित्य है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आधी अधूरी प्रक्रिया के मध्य पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह किए जाने का आरोप भी लगाया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र मरावी ने बताया कि इस पंचायत चुनाव में काफी विसंगतियां देखने को मिल रही है। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 9 में जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बकहो को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत तो बना दिया गया और 16000 वोटरों को पंचायत चुनाव से पृथक किया गया है, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए किसी दूसरी ग्राम पंचायत को जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत के 3 वार्ड भी घट गए हैं। बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से कई पंचायतों के वार्ड में पंच पद के लिए एक भी आवेदन नहीं किए गए हैं। संभागीय मुख्यालय से लगे कल्याणपुर ग्राम पंचायत में पंच के 3 पद खाली हैं। जिसमें किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है।

