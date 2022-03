हड्डी, पेट और ब्रेन को जकड़ रही ये गंभीर बीमारी, यहां अफसर सिर्फ बलगम की जांच तक सीमित

आदिवासी इलाकों में गरीबी, नशा और कम इम्यूनिटी की वजह से तेजी से बढ़ रही बीमारी, नहीं हो रही बायोप्सी जांच, कार्टेज महंगा होने से सीबी नॉट मशीन भी नहीं कर रहे शुरू

शुभम बघेल@शहडोल. आदिवासी इलाकों में गरीबी, नशा और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से टीबी रोग तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज नए मरीज मिल रहे हैं। हड्डी, पेट और ब्रेन को टीबी रोग जकड़ रहा है लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ बलगम की जांच कराने तक सीमित है। कई महत्वपूर्ण जांच नहीं हो रही है। कार्टेज महंगा होने की वजह से अधिकारियों ने सीबी नॉट मशीन बंद कर दिया है। मरीजों की बायोप्सी जांच भी नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि समय पर जांच न होने की वजह से टीबी रोग बढ़ जाता है और मरीजों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों के अनुसार, कई बार मरीजों की टीबी रोग की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले पांच वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, जिले में लगातार टीबी के नए मरीज चिन्हित हुए हैं। 2017 में 1653 टीबी रोग के मरीज मिले थे। ये 2021 में बढ़कर 2195 नए मरीज हो गए। इसमें 70 फीसदी से ज्यादा मरीज आदिवासी समुदाय से हैं।

