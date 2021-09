यूपी में साहूकारों पर भी लगेगा गैंगस्टर एक्ट, मौत के लिए उकसाया तो खैर नहीं

In UP moneylenders will also face gangsters if they provoked to death- जून 2021 में शाहजहांपुर में एक परिवार ने आत्महत्या (Suicide) कर ली थी। परिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दो साहूकारों और एक बिचौलिए के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।