टिटोडी और बंजारी के बीच कार अनियंत्रित होकर पलटी, 6 लोग घायल एक की मौत

शाजापुर Published: Jun 05, 2023 03:50:04 pm

Road Accident in MP one dead 6 injured police in action on car accident: अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक वृंदावन से इंदौर जाते समय टिटोडी और बंजारी के बीच बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में आर्टिका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।