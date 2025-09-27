मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत में गए नेता की जेब कटी, चोरी हो गए 35 हजार रुपए

MP News: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम में एक नेता को शामिल होना भारी पड़ गया। स्वागत के दौरान चोरों ने नेता की जेब काट ली। जिससे करीब 35 हजार रुपए चोरी हो गए। जिसकी शिकायत नेता ने शुक्रवार को लालघाटी थाने में कराई।



दरअसल, भाजपा नेता अंकित तंवर अपने दोस्तों के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने पहुंचे थे। करीब दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच स्वागत करते वक्त 35 हजार रुपए गायब हो गए। पैसे गायब होते ही अंकित ने चोरों को शाजापुर की ओर जाते देखा। जिसके बाद कार्यक्रम में फोटो-वीडियो खंगालने पर लोंदिया निवासी धर्मेंद्र जाट और विजेंद्र जाट दिखाई दिए। इन्हें अंकित पहले से जानता था।