‘एमपी में कानून का राज नहीं मिस्ड कॉल नेताओं का राज है’…पूर्व सीएम ने जमकर साधा निशाना

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी पर साधा निशाना

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यही तो दिक्कत है। एमपी में कानून का राज नहीं है मिस्ड कॉल बीजेपी नेताओं का राज है। यदि मक्सी के टीआई और शाजापुर के एसपी अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते तो यह घटना नहीं होती। एक व्यक्ति की जान नहीं जाती। इसीलिए तो एमपी में अपराध बढ़ रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी एमपी पुलिस को दबाव मुक्त वातावरण में काम करने का अवसर दें।

पुलिस को मिस्ड कॉल नेताओं से रखें दूर -दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने सीएम से आग्रह करते हुए कहा कि इन मिस्ड कॉल नेताओं से दूर रहिए। बदनामी आप की हो रही है। गुंडे बदमाश चाहे जो हों उन्हें नियंत्रण में रखें। मेरी @DGP_MP से भी प्रार्थना है कुछ दिनों के लिए “ऊपर” देखना बंद करिए एमपी में संविधान क़ानून व नियम से एमपी पुलिस को काम करने का निर्देश दीजिए और निष्पक्ष पुलिस कर्मियों का दलालों और भ्रष्ट नेताओं से बचाइए। आप हमेशा के लिए DGP नहीं रहेंगे। PLEASE SHOW YOU HAVE SPINE। यदि मैंने कुछ ग़लत कह दिया हो तो माफ़ करिएगा मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया।