शामली में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को 6 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को मुज़फ्फरनगर गेंगेस्टर कोर्ट ने 6- 6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है.

Updated: May 24, 2022 08:13:05 pm

उत्तर प्रदेश के शामली में आने वाले थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। जिसमें साल 1993 में वादी क़ासिम अली पुत्र रफीक अहमद निवासी बनत थाना आदर्श मंडी शामली का बड़ा भाई मुबारिक अली पुलिस विभाग में गाजियाबाद में तैनात था जो बीमारी के कारण छुट्टी पर बनत स्थित घर आया हुआ था, घटना वाले दिन मुबारिक बनत में बस अड्डे पर नसीम की दुकान पर बैठा था कि दिन में लगभग 11 बजे करमअली व मौसम अली व सलाउद्दीन पुत्र गण फरजुद्दीन निवासी बनत अपने हाथों में हथियार लेकर आये और मुबारिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए थे जिसमें मुबारिक की मौके पर ही मौत हो गयी थी घटना से बाजार में भगदड़ मच गयी, घटना के बाद मौके पर पहुंची।

Symbolic Photo of Court in Shamli UP