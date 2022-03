BJP की वो सीट जहां हार से भी बन रहा इतिहास, अब आगे क्या समीकरण

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां पूर्ण बहुमत की जीत हासिल की है वहीं कुछ सीट ऐसी भी है जहां उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। या यूं कहें की हार की लगातार मिल रही है।

कैराना 2016 से राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने बस्ती से हिंदू प्रवास का आरोप लगाया था। इस बार कैराना ने रिकॉर्ड बनाया है। इस निर्वाचन क्षेत्र ने विजेता और हारने वाले दोनों के लिए हैट्रिक सुनिश्चित की है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नाहिद हसन ने कैराना में सलाखों के पीछे से अपना तीसरा चुनाव जीता, जबकि भाजपा की मृगांका सिंह के लिए यह उनकी लगातार तीसरी हार थी।

File Photo of BJP SP Flag to show fight in elections