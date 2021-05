यूपी के शामली में दो सगी बहनों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

शामली ( Shamli ) झिंझाना क्षेत्र के गांव डेरालाल सिंह में दो बहनों की बेरहमी से ( murder ) हत्या कर दी गई। छोटी बहन की ससुराल में विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझवाने के लिए बड़ी बहन भी छोटी बहन की ससुराल आई हुई थी। यहीं पर हुए विवाद के बाद छोटी बहन के पति ने अपने भाईयों के साथ मिलकर दोनों बहनों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक एक बहन के पति की ओर से हत्यारोपी भाईयों के खिलाफ पुलिस ( shamli police ) को तहरीर दी है। इस घटना के बाद दोनों बहनों के बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

( shamli crime ) कस्बा झिंझाना क्षेत्र के गांव काला माजरा के मजरे डेरालाल सिंह में अपनी छोटी बहन की ससुराल आई बड़ी बहन सहित दोनों सगी बहनों की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी। मृतका के पति ने काला माजरा के डेरालाल सिंह निवासी चार सगे भाईयो पर दोनों बहनो की हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दो भाईयों को गिरफ्तार कर लिया गया है दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

( crime against women in up) हरियाणा के पानीपत जिले के सनोली थाना क्षेत्र के गांव रिसपुर निवासी ऋषिपाल ने थाना झिंझाना में तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि शुक्रवार को उसकी पत्नी डिम्पल अपनी छोटी बहन सरोज उर्फ शिवानी पत्नी विक्रम के घर आयी हुई थी। बताया कि सरोज उर्फ सोनिया का अपने पति विक्रम से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात काे लेकर उसकी पत्नी दोनों के बीच सुलहनामा कराने लगी। आरोप है कि विक्रम व उसके तीन भाई विपिन, सुशील और अंकुर ने मिलकर उसकी पत्नी डिम्पल व उसकी साली सरोज उर्फ शिवानी की हत्या कर दी।

शनिवार तड़के दोनों को पीट-पीटकर मार डाला। क्षेत्र में दो सगी बहनों की हत्या की सूचना पर पुलिस मे हडकंप मच गया। आनन- फानन मे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची ओर दोनों के शव कब्जे में लेकर उन्हे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर एसपी सुकीर्ति माधव भी मौके पर पहुंचे। पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह को निर्देश दिए कि इस घटना में निष्पक्ष जांच कर वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दगो भाईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

