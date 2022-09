नामीबिया से चीते लाने 2 सदस्यीय टीम रवाना



रविवार-सोमवार रात दिल्ली से नामीबिया के लिए टीम रवाना हुई

श्योपुर Published: September 12, 2022 11:18:54 pm

श्योपुर. कूनो नेशनल पार्क में चीते लाने के लिए दिल्ली से केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र (डब्ल्यूआइआइ) के डीन डा. वायएस झाला और वरिष्ठ वन्यजीव प्राणी डॉ. सनद कुमार रविवार-सोमवार रात अफ्रीका के नामीबिया के लिए रवाना हो गए हैं।

नामीबिया से चीते हवाई जहाज से जयपुर एयरपोर्ट आएंगे। यहां से वायसेना के हेलीकॉप्टर से कूनो में बनाए हेलीपेड पर उतरेंगे। कूनो प्रबंधन के मुताबिक प्रधानमंत्री के आने से करीब 3-4 घंटे पहले ही चीते कूनो में आएंगे।

उल्लेखनीय है कि कूनो में चीते लाने की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही अधिकारियों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में चीतों छोडेंगे। नामीबिया से भारत चीते भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. झाला के नेतृत्व में आएंगे। डा. झाला नामीबिया के लिए दल के साथ रवाना हो गए हैं।

पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, 16 की रात से हाइवे बंद

उधर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आवागमन बंद करने का प्लान भी तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक 16 सितम्बर की रात से श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर आवागमन बंद कर दिया जाएगा। श्योपुर से जाने वाले वाहन गोरस से डायवर्ट किए जाएंगे। वहीं शिवपुरी जिले से आने वाले वाहनों को भी डायवर्ट कर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले के सभी नाकों पर 24 घंटे चैङ्क्षकग की जा रही है। हर आने जाने वाले से कड़ी पूछताछ कर ही प्रवेश दिया जा रहा है।

इसके साथ ही पुलिस के जवान जगह-जगह तैनात कर दिए गए हैं। जंगल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एसपीजी के अफसर आ चुके हैं। वहीं एसपीजी के 50 से अधिक अफसर मंगलवार को यहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा वायुसेना के अधिकारी भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए आने वाले 5000 हजार पुलिसकर्मियों के ठहरने की व्यवस्था तीन जगह की गई है। जिनमें सेसईपुरा, कराहल और श्योपुर शामिल हैं। पढ़ना जारी रखे

