कूनो के 748 वर्ग किमी में स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे 20 चीते

जिले में 3800 हैक्टेयर का वन क्षेत्र आच्छादित

श्योपुर Published: September 12, 2022 05:54:37 pm

श्योपुर. अपने बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के चलते अफ्रीकी चीतों के लिए मुफीद पाए गए कूनो नेशनल पार्क का एरिया भी चीतों को पूरी तरह रास आएगा। नेशनल पार्क के 748 वर्ग किमी का कुल एरिया 20 चीतों के रहवास के उपयुक्त है, साथ ही पार्क के बाहरी भाग का वनक्षेत्र और फिर सामान्य वनमंडल व शिवपुरी जिले का जंगल चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए असीमित क्षेत्र देगा।

श्योपुर जिले के कुल भूभाग में लगभग 3800 हेक्टेयर (इसमें सामान्य वनमंडल का 2600 वर्ग किमी और कूनो वनमंडल का 1200 वर्ग किमी) का क्षेत्र वनों से आच्छादित है। कूनो वनमंडल के इसी 1200 वर्गकिमी के एरिया में से ही 748 वर्ग किलोमीटर का एरिया कूनो नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित है। यही वजह है कि यहां के सघन वनक्षेत्र और बेहतर पर्यावरण के चलते विशेषज्ञों ने कूनो नेशनल पार्क को अफ्रीकी चीतों के लिए उपयुक्त माना है। पहले चरण में यहां 8 चीते लाए जा रहे हैं, लेकिन यहां के एरिया में एक साथ 20 चीते रह सकते हैं। यही वजह है कि नामीबिया से 8 चीते लाने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने का प्लान तय किया गया है। डब्ल्यूआईआई के डीन वाईवी झाला के अनुसान कूनो नेशनल पार्क 20 चीतों के लिहाज से उपयुक्त रहवास है। पार्क से अलग 450 वर्ग किमी का एरिया

अफ्रीकी चीतों को स्वच्छंद विचरण के लिए कूनो पार्क का 748 वर्ग किमी का बड़ा एरिया मिल ही रहा है। इसके बाद भी एक बड़ा वनक्षेत्र अलग से मौजूद है। जिसमें पार्क के बाहर की ओर कूनो वनमंडल का ही शेष 450 वर्ग किमी का एरिया सहित सामान्य वनमंडल श्योपुर का जंगल और उधर शिवपुरी का वन का बड़ा हिस्सा शामिल है। जहां चीते स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में शिकार का घनत्व चीतों के लिए पर्याप्त है। पढ़ना जारी रखे

