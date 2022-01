33केवी लाइन का तार टूटा, दिन भर ठप रही बिजली

मौसम के चलते लाइन दुरुस्तीकरण के लिए दिन भर मशक्कत

श्योपुर Published: January 06, 2022 11:11:03 pm

श्योपुर. शहर मेंं गुरुवार को बिगड़े मौसम के बीच बिजली सप्लाई भी दगा दे गई। 33केवी बिजली लाइन का तार टूटने के कारण गुरुवार को आधे शहर की बिजली सप्लाई ठप रही। इससे उपभोक्ता परेशान रहे। वहीं घरों में पेयजल सप्लाई भी प्रभावित रही। हालांकि बिजली कंपनी की टीमें लाइन दुरुस्तीकरण की मशक्कत में लगी रही, लेकिन प्रतिकूल मौसम भी परेशानी का सबब बना।

दरअसल गुरुवार की सुबह आधे शहर की बिजली अचानक गुल हो गई। हालांकि बिजली कंपनी से जुड़े उपभेाक्ताओं ने सोचा कि बिजली मामूली फॉल्ट की वजह से गायब हुई है, कुछ देर में आ जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि लाइन फॉल्ट है, जिससे सप्लाई ठप हो गई।

हाइटेंशन तार टूटा

बताया गया कि शहर के चंबल नहर सलापुरा के निकट 33केवी हाइटेंशन विद्युत लाइन का तार टूट गया। यही वजह रही कि सप्लाई ठप हो गई। यही वजह रही कि शहर के पाली रोड फीडर से होने वाली पाली रोड, बड़ौदा रोड, गांधीनगर, मुक्तिनाद नगर, कमालखेड़ी, फक्कड़ चौराहा, अंबेडकर नगर, वार्ड 10, बाइपास रोड, चंबल कॉलोनी, मुधबन कॉलोनी, गुलमोहर कॉलोनी आदि सहित अन्य कई इलाकों में दिन भर बिजली गुल रही। बिजली गुल रहने से इन क्षेत्रों के उपभोक्तायों को सर्वाधिक दिक्कत का सामना करना पड़ा। बिजली उपभोक्ता लगातार कंपनी के कार्यालय से संपर्क करते रहे।

पेयजल आपूर्ति प्रभावित

विशेष बात यह रही कि सुबह से ही बिजली ठप होने से कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही। ऐसे में बारिश और बिगड़े मौसम के बीच बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ता दिन भर परेशान रहे।

