टेंट हाउस की दुकान पर मिले डीएपी खाद के 35 बैग, किए जब्त

दुकान का वायरल हुआ ता वीडियो, इसी दुकान पर पहुंची कृषि विभाग की टीम

35 bags of DAP manure found at Tent House shop, confiscated, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Updated: November 29, 2021 11:16:54 pm

टेंट हाउस की दुकान पर मिले डीएपी खाद के 35 बैग, किए जब्त

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें