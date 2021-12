कराहल ब्लॉक में 61 नामांकन भरे, आज अंतिम दिन



पंचायत चुनावों के तहत चल रही नामांकन प्रक्रिया

श्योपुर Published: December 19, 2021 10:57:58 pm

श्योपुर. सुप्रीम कोर्ट की ओबीसी आरक्षण पर रोक के बाद असमंजस की स्थिति के बीच पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत आज 20 दिसंबर को अंतिम दिन है और अभी तक जिले के कराहल विकासखंड में कुल 61 नामांकन ही दाखिल हो पाए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आज नामांकन की संख्या बढ़ेगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वे अपने प्रत्याशियों के साथ आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रत्याशियों की जीत को लेकर तरह-तरह के दावे भी करते देखे जा रहे हैं।

हालांकि कराहल विकासखंड में दूसरे चरण में 28 जनवरी को मतदान होना है, लेकिन इसके लिए गत 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी हो गई और तभी से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, जो 20 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन उम्मीदवारों का रुझान इस बार ज्यादा नजर नहीं आ रहा है।

यही वजह है कि बीते 6 दिन में महज 61 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें जनपद सदस्य के 2, सरपंच पद के 41 और पंच पद के 18 नामांकन हैं, जबकि जिला पंचायत के दोनों वार्डों में अभी तक एक भी नामांकन नहीं आया है। जबकि कराहल ब्लॉक में जिपं सदस्य पद के 2, जनपद सदस्य के लिए 15 पद, सरपंच पद के 50 और 795 पंच पद के चुनाव होने हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर प्रत्याशी व उनके समर्थकों में असमंजस है लेकिन फिर भी उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। वे अपने प्रत्याशियों के साथ आ रहे हैं। वे प्रत्याशियों की जीत को लेकर तरह-तरह के दावे भी करते देखे जा रहे हैं।

