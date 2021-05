अफ्रीकन चीता लाने का एक्शन प्लान तैयार, खर्च होंगे 35 करोड़ रुपए

-कूनो में चीता प्रोजेक्ट के लिए एनटीसीए ने जारी की टाइम लाइन, प्रारंभिक तैयारियों को स्वीकृत किए 14 करोड़

Action plan to bring African cheetah ready, will cost Rs 35 crores, news in hindi, pm news, sheopur news