रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर बनेगा धनुषाकार घाट

प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर नहीं है घाट, पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद ने बनाया प्लान

Arched Ghat to be built at Rameshwar Triveni Sangam, news in hindi, mp news, sheopur news