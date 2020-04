LIVE VIDEO : युवक को क्वारंटाइन करने पहुंची टीम पर हमला, एएसआई की फटा सर

attack on police and medical team in sheopur during man quarantine : दरअसल मामला यह था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि गांव में गुना से गोपाल नाम का युवक आया है।