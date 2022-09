हेलीपेड से 300 मीटर दूर बाड़ा, इसी मुख्य द्वार से चीतों को छोड़ेंगे प्रधानमंत्री

- कूनो नेशनल पार्क में चीतों की लैंडिंग और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां तेज

श्योपुर Published: September 08, 2022 11:57:53 pm

श्योपुर. अफ्रीकी चीतों के स्वागत के लिए कूनो नेशनल पार्क तैयार हो चुका है। 500 वर्ग किलोमीटर का विशेष बाड़ा तैयार है। अब इसी बाड़े के नजदीक पालपुर रेस्टहाउस के पास चार हेलीपेड तैयार हो रहे हैं, जिन पर चीतों को लाने वाला चॉपर उतरेगा, वहीं प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआइपी के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हेलीपेड से 300 मीटर की दूरी पर ही बाड़े का मुख्यद्वार है जिससे प्रधानमंत्री अफ्रीकी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे।

पत्रिका टीम ने मौके पर देखा कि कूनो नेशनल पार्क में इनदिनों जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। चार हेलीपेड बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग और मैदानी अमला दिन रात काम में जुटा है। गुुरुवार को कूनो के भीतर के हेलीपेड स्थलों पर गिट्टी बिछाई जा रही है। वहीं कूनो वनमंडल का अमला चीता शिफ्ंिटग की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।

प्लान किया जा रहा तैयार

पीएम के प्रॉटोकोल के अनुसार हेलीपेड से बाड़े के गेट तक किस तरह चीतों के पिंजरों को ले जाया जाएगा, इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है तो बाड़े में छोडऩे के लिए चीतों के पिंजरे को पीएम के प्रोटोकॉल के अनुसार रखने के लिए स्थल चयन की मशक्कत चल रही है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री हेलीपेड से 300 मीटर की दूरी पर बने बाड़े के गेट पर पहुंचकर पिंजरों से चीतों को छोड़ेंगे।

बाड़े में बने 8 ब्लॉक, दो और बनेंगे

लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 500 हेक्टेयर के चीतों के विशेष बाड़े के भीतर भी 8 ब्लॉक बनाए गए हैं। जबकि 2 और ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। बताया गया है कि इन ब्लॉक में एक-एक या दो-दो चीते अलग अलग रखे जाएंगे। विशेष बात यह है कि ग्रीन मेट से कवर्ड कुछ छोटे ब्लॉक भी हैं, जिनमें चीतों को कुछ समय के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। पीसीसीएफ वन्यप्राणी जेएस चौहान ने बताया कि 17 सितंबर को ही चीतों का चॉपर कूनो में उतरेगा, जिसमें 8 चीते लाए जा रहे हैं।

चीतों को चापर से कूनो में 17 सितंबर को उतारा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से आठ चीते आएंगे। जिन्हें कूनो में बनाए गए बाड़े में छोड़ा जाएगा। कूनो में भ्रमण के बाद दक्षिण अफ्रीका का चार सदस्यीय दल भी आज वापस लौट गया है।

जसवीर सिंह चौहान

पीसीसीएफ(वन्यप्राणी) भोपाल

