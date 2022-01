प्रभारी मंत्री को दिखाएंगे काले झंडे, बैठक में बोले भाजपाई



श्योपुर Published: January 09, 2022 11:38:11 pm

विजयपुर. भाजपा मंडल विजयपुर की बैठक में जिला प्रभारी राधेश्याम पारीख को मंडल के कुछ पदाधिकारी और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। मंडल विजयपुर की बूथ विस्तारक को लेकर मंडीक्षेत्र के टाउन हॉल में आयोजित कामकाजी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कुछ मंडल पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि के तौर पर आए जिला प्रभारी राधेश्याम पारीख और विस्तारक मंडल प्रभारी राजेश्वर सिंह तोमर के सामने कहा कि अगर प्रभारी मंत्री विजयपुर आए तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब हमारी सरकार ही हमारी नहीं सुनेगी तो फिर प्रशासन कहां सुनने वाला है। जिला प्रभारी ने पूछा क्या बात हो गई तब नाराज पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सब एक काम को लेकर ग्वालियर प्रभारी मंत्री के यहां गए तो उन्होंने सुनने की बजाए हमें एक जबाव देकर चलता कर दिया कि तुम हमारी विधानसभा क्षेत्र के थोड़े ही हो जो हम तुम्हारी सुनें। बस फिर क्या नाराज पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता वापस विजयपुर आ गए। बैठक में मंडल अध्यक्ष बिसराम कुशवाह, दिनेश शर्मा , जितेन्द्र अवस्थी , विनोद पुजारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर कामकाजी बूथ विस्तारक बैठक मंडल गसवानी में भी हुई । जिसमें वरिष्ठ नेता एडवोकेट बीके शर्मा, विस्तारक मंडल प्रभारी जुगल बंसल, प्रहलाद सोनी, मंडल अध्यक्ष रिन्कू शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक के बाद डाक बंगले में भी हुआ हंगामा

बैठक के बाद जब मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष के साथ डाक बंगले पर पहुंच गए तो नाराज कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां भी पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। जब मंडल अध्यक्ष ने रोकने की कोशिश की तो वहां भी हाकिम कुशवाह से मंडल अध्यक्ष की तीखी नोंकझोंक हो गई। लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम नहीं हुई । तभी मुख्य अतिथि वहां से चलते बने।



जरूरत पडऩे पर हम लोगों को टटोलते हैं और मलाई खुद खाते हैं क्या हम केवल मतदान केंद्र तक ही सीमित है या कुछ और के लिए भी एकतरफा राज नहीं चलेगा सुधर जाएं नहीं तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। मेरे गांव में अब भाजपा की बैठक नहीं होगी में विरोध करुंगा ।

हाकिम कुशवाह, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, मंडल विजयपुर

कुछ कार्यकर्ताओं का बैठक के दौरान दर्द छलका लेकिन यह सब तो चलता रहता है। भाजपा एक परिवार है। परिवार में सबकुछ चलता है फिर भी हम ऊपर ऐसे हालातों की जानकारी देंगे।

राजेश्वर सिंह तोमर, मंडल प्रभारी विजयपुर

