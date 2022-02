बोर्ड परीक्षा जारी, लंबे अवकाश पर गए डीइओ

हेडमास्टर को दे गए दे गए चार्ज

श्योपुर Published: February 28, 2022 11:25:53 pm

श्योपुर. श्योपुर का शिक्षा महकमा किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा रहता है। अब डीइओ के कामकाज केा लेकर विभागीय चर्चा आम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी जहां चार सप्ताह के मेडिकल अवकाश पर चले गए हैं, लेकिन किसी समक्ष अधिकारी पर प्रभार होने के बजाय कार्यालय में अटैच एक हेडमास्टर डीइओ का कामकाज संभाल रहे हैं। ये भी तब जिले में बोर्ड परीक्षाओं का महत्वपूर्ण काम चल रहा है।

बताया गया है कि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एसके सोलंकी पिछले सप्ताह मेडिकल अवकाश पर चले गए और वे चार सप्ताह तक मेडिकल अवकाश पर रहेंगे। लेकिन उनके अवकाश पर होने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक किसी समक्ष अधिकारी को डीइओ का प्रभार नहीं दिया है, बल्कि डीइओ सोलंकी अनौपचारिक रूप से कार्यालय में संलग्न प्रधानाध्यापक मानसिंह परमार को कामकाज की जिम्मेदारी दे गए हैं। जिसके चलते विभाग में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। लोगों का कहना है कि अभी बोर्ड परीक्षाओं जैसा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग के मुखिया का प्रभार समक्ष अधिकारी पर नहीं है।

जबकि डीपीसी डॉ.पीएस गोयल, बीइओ एमएल गर्ग, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य अशोक महाना कई सक्षम अधिकारी विभाग में मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि नियमानुसार डीइओ के मेडिकल अवकाश पर जाते ही प्रभार सक्षम अधिकारी को दिया जाना चाहिए था।

डॉक्टर ने चार सप्ताह के बेड रेस्ट की सलाह दी है, लिहाजा मैं मेडिकल अवकाश पर हूं। चूंकि मैं किसी को प्रभार देने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए इस संबंध में कलेक्टर साहब की ओर नोटशीट भेज दी थी। प्रभार देने का अधिकार उन्हीं को है।

एसके सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी, श्योपुर

