नुकसान का जायजा लेने जिले में आएगी केंद्रीय टीम

डेढ़ दर्जन गांवों का भ्रमण कर केंद्र सरकार को देगी रिपोर्ट

Central team will come to the district to take stock of the damage, news in hindi, mp news, sheopur news