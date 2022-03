सरसों के भूसे में छिपाकर ले जा रहे थे देशी शराब पकड़ी

- गसवानी थाना पुलिस की कार्रवाई, चार गिरफ्तार

Country liquor was caught while hiding it in a mustard straw, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: March 02, 2022 11:07:15 pm

विजयपुर. लोडिंग वाहन में सरसों के भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही सात लाख पचास हजार रुपए की देशी मसाला शराब गसवानी पुलिस ने जब्त की है। लोडिंग वाहन में १५० पेटी देशी मसाला शराब भरी हुई थी। अवैध शराब को पुलिस की नजर से बचाने के लिए एक लग्जरी कार में सवार लोग रैकी कर रहे थे। लोडिंग वाहन को पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार में सवार रामभजन उर्फ गट्टा पुत्र कृपाल सिंह सिकरवार एवं धर्मेन्द्र पुत्र निहालसिंह सिकरवार उतरे और पुलिसकर्मियों से बोले वाहन में सरसों की तूरी ले जा रहे हैं तुम परेशान कर रहे हो, इन लोगों ने पुलिस को गाड़ी की तलाशी लेने मना किया। पुलिस ने सख्ती से वाहन की तलाशी ली तो उसमें मसाला शराब मिली तो कार में सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सरसों के भूसे में छिपाकर ले जा रहे थे देशी शराब पकड़ी

पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वाहन चैकिंग एवं गश्त के दौरान दो मार्च को गसवानी थाना प्रभारी शिवराम कंसाना ने एक कार को संदिग्ध स्थिति में निकल जाने व पीछे आ रहे लोडिंग वाहन को अपने स्टाफ के साथ रोका। लोडिंग वाहन में सरसों की तूरी थी। वाहन पुलिस द्वारा रोके जाने पर एक कार पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने जब पिकअप वाहन की चैकिंग की तव कार से उतरे लोग सकपका गए और घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार में सवार व्यक्तियों को रोक लिया गया। लोडिंग वाहन की जब तलाशी ली गई तो सरसों की तूरी के अन्दर शराब की पेटियां दबी हुई मिली। वाहन में 150 पेटी देशी मसाला कीमती लगभग 7,50000 अवैध रूप से विकय के लिए शिवपुरी से मुरैना ले जाई जा रही थी।

लग्जरी कार से रैकी कर रहे थे लोग

कार में सवार धर्मेन्द्र, रामलखन के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति गौरव पुत्र प्रयाग पाराशर निवासी पहाडग़ढ़ रैकी कर रहे थे। पुलिस ने रवि पुत्र सुमेर सिंह सिकरवार उम्र 26 साल निवासी पचेखा थाना कैलारस जिला मुरैना, धर्मेन्द्र पुत्र निहाल सिंह परमार उम्र 23 साल निवासी जौरा जिला मुरैना, रामभजन उर्फ गट्टा पुत्र कृपाल सिंह सिकरवार उम्र 27 साल निवासी मर्रा थाना चिन्नोनी जिला मुरैना एवं गौरव पुत्र प्रयाग पाराशर उम्र 28 साल निवासी पहाडग़ढ़ हाल कैलारस जिला मुरैना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के विरूद्ध थाना गसवानी में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीवद्ध किया गया।

यह माल हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लोडिंग वाहन कीमती सात लाख, अवैध शराब कीमती साढ़े सात लाख, कार की कीमती 8 लाख को जब्त किया। बताते हैं कि धर्मेन्द्र पुत्र निहाल सिंह परमार 23 निवासी जौरा द्वारा पूर्व में भी अवैध शराब परिवहन कर ले जाए जाने पर धर्मेन्द्र सहित 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ थाना वीरपुर में मामला दर्ज है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें