तालाब फूटने से आए सैलाब से खेत में खड़ी फसल बही



कराहल के मोराई गांव का मामला, राजस्व टीम ने नहीं किया सर्वे

Due to the flood caused by the bursting of the pond, the standing crop in the field, news in hindi, mp news, sheopur news