कराहल ब्लाक की 50 पंचायतों मे चुनावी जंग आज से

50 पंचायतों में पंच-सरपंच सहित 15 सदस्यों और जिपं के 2 सदस्यों के लिए होंगे नामांकन

Election battle in 50 panchayats of Karahal block from today, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: December 12, 2021 10:46:47 pm

कराहल ब्लाक की 50 पंचायतों मे चुनावी जंग आज से

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें