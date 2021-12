भाव कम होने पर भडक़े किसान, दो घंटे खरीद रही बंद

भाव कम होने पर भडक़े किसान, दो घंटे खरीद रही बंद

धान के भाव को लेकर मंडी में दूसरे दिन भी हंगामा

Farmers furious due to low price, stopped buying for two hours, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: December 01, 2021 10:45:45 pm

भाव कम होने पर भडक़े किसान, दो घंटे खरीद रही बंद

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें