कूनो के कच्चे रास्ते पर वाहनों के फंसने का डर

बारिश ने बढ़ाई कूनो प्रबंधन की मुश्किलें

श्योपुर Published: September 14, 2022 11:09:35 pm

श्योपुर. इनदिनों हो रही बारिश ने कूनो में 17 सितंबर को आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर कूनो प्रबंधन खासा परेशान है। दरअसल बारिश से कूनो के अंदर के कच्चे रास्ते प्रधानमंत्री के साथ आ रहे अमले की परेशानियां बढ़ा सकते हैं।

शहर सहित जिले भर में बुधवार को तेज बारिश हुई, जिसके कारण चीता प्रोजेक्ट के शुभारंभ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर चिंता भी बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन और कूनो प्रबंधन अपनी-अपनी तैयारियां में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश होती रही तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि कूनो के रास्ते कच्चे हैं और ऐसे में तैयारियों के लिए सामग्री लाने ले जाने के चल रहे भारी वाहनों के फंसने की संभावना है। वहीं कच्चे रास्तों में छोटे वाहनों के निकलने में भी दिक्कतें आ सकती है। बारिश की संभावना जताई बीती रात से ही कूनो और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अभी गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसें में यदि लगातार बारिश हुई तो तैयारियां में व्यवधान पैदा हो सकता है। जंगल में ऐसे मौसम में बारिश से बचना भी आसान नहीं होगा। हालांकि बारिश के बावजूद बुधवार को भी दिन भर कूनो और प्रशासन का अमला तैयारियों में जुटा रहा और आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान अधिकारी मौसम के बिगड़ते हालात को लेकर कोई अन्य वैकल्पिक इंतजाम करने के प्रयास करते भी देखे गए। पढ़ना जारी रखे

