नामांकन के अंतिम दिन रात आठ बजे तक पर्चे भरे

ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र अन्य पर दाखिल हुए नामांकन

श्योपुर Published: December 20, 2021 10:34:22 pm

श्योपुर. ओबीसी आरक्षण के विवाद के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। यही वजह रही कि जिले में कराहल ब्लॉक की नामांकन प्रक्रिया में सोमवार को अंतिम दिन उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ती नजर आई, जिसके चलते पंचायतस्तर के कई सेंटरों पर तो रात 8 बजे तक भी पंच और सरपंच पद के नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चली।

हालांकि नामांकन दाखिले का समय तो दोपहर 3 बजे तक ही था, लेकिन निर्धारित समयावधि में परिसर में आए उम्मीदवारों को टोकन दे दिए गए और फिर रात तक नामांकन जमा हुए। चूंकि कराहल ब्लॉक की 50 पंचायतों के पंच-सरपंच पदों के नामांकन के लिए पंचायतों के क्लस्टर बनाकर 7 सेेंटर निर्धारित किए गए, जहां एआरओ व अन्य कर्मचारी तैनात किए गए। हालांकि नामांकन 13 दिसंबर से ही चल रहे थे, लेकिन न्यायालय में चल रहे मामले के चलते उम्मीदवार रुचि नहीं दिखा रहे थे और जब स्थिति साफ हुई तो सोमवार को नामांकन की अंतिम तारीख को इन सेक्टरों पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार पहुंच गए। यही वजह रही कि सलापुरा सहित कई सेंटरों पर रात 8 बजे तक भी नामांकन दाखिल हुए। सलापुरा प्राथमिक स्कूल में बनाए गए 9 पंचायतों के क्लस्टर पर रात 8 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली। बावजूद यहां कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि हम निक्षेप राशि की रसीद कटा चुके हैं, लेकिन न तो हमें टोकन मिल पाए और न ही नामांकन के लिए भीतर प्रवेश दिया गया।

जिपं सदस्य के दो वार्डों में आए 14 नामांकन

दूसरे चरण में कराहल ब्लॉक में होने वाले चुनाव के लिए जिपं सदस्य के दो वार्डों के नामांकन कलेक्ट्रेट में लिए गए। इस दौरान 13 से 19 दिसंबर तक एक भी नामांकन नहीं आया, लेकिन सोमवार को अंतिम दिन दोनों वार्डों में कुल 14 नामांकन दाखिल हुए। इसमें जिपं के वार्ड 5 के लिए अंजनी पत्नि जितेन्द्र निवासी कैरका, सुनीता पत्नि रमेश निवासी गोरस, बिसाखा बाई पत्नि बृजमोहन निवासी केलोर, कृष्णा पत्नि हरविलास निवासी गुरनावदा का सहराना, गुड्डी पत्नि रामकिशन निवासी आवदा, रामदुलारी पत्नी रामप्रसाद निवासी कलारना, महेश्वरी पत्नि राजाराम निवासी आवदा, मुन्नी देवी पत्नि शिशुपाल निवासी श्योपुर तथा वार्ड 10 के लिए मिकुड़ी बाई पत्नि दिनेश निवासी गढला, गोपाल पुत्र मदनलाल निवासी कराहल, विजय सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी सेसईपुरा, हीरालाल पुत्र रामसिंह निवासी सेसईपुरा, मुकेश पुत्र छोटेलाल निवासी सिलपुरी एवं रामविलास पुत्र घसीटा निवासी कराहल शामिल हैं।

जनपद सदस्य के आए 49 नामांकन

कराहल जनपद पंचायत के 14 वार्डों के लिए कुल 49 नामांकन दाखिल हुए हैं। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नवलकिशोर जाटव ने बताया कि कराहल जनपद पंचायत में कुल 15 वार्ड है। जिनमें से वार्ड क्रमांक 6 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 14 वार्डो के लिए 49 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए हैं।

आज होगी नामांकन पत्रों की जांच

नामांकन जमा करने की प्रक्रिया के बाद आज 21 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापिस ले सकेंगे। इसी दिन शेष रहे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

