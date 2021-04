मास्क दूसरी बार न होने पर 500 का जुर्माना

जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कलेक्टर ने धारा 144 के आदेश दिए

Fines of 500 for not getting mask for the second time, news in hindi, mp news, sheopur news