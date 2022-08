पहले घरों के नुकसान का आंकलन, फिर फसलों का होगा सर्वे

चंबल-पार्वती की बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे शुरू



First assessment of the loss of houses, then survey of crops will be done, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: August 27, 2022 05:56:48 pm

श्योपुर. चंबल और पार्वती नदी किनारे के गांवों में बाढ़ से हुए नुकसान के आंकलन के लिए प्रशासन ने दल गठित कर शुक्रवार से सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने पहले 3 दिन में घरों के नुकसान के आंकलन करने का लक्ष्य तय किया है, उसके बाद फसलों का सर्वे शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों आई बाढ़ से जिले के जिन गांवों में ग्रामीणों को नुकसान हुआ उसको लेकर भी प्रशासन बेहद चिंतित है। शासन से मिले आदेश के अनुसार जल्द ही सर्वे कर हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

बाढ़ से नुकसान के आंकलन के लिए एसडीएम लोकेन्द्र सरल द्वारा सर्वे दल गठित किए गए हैं। 39 गांव के लिए हल्का पटवारी सहित अन्य पटवारियों, आरएईओ तथा पंचायत सचिवों को शामिल करते हुए दलों का गठन किया गया है। कार्य पर निगरानी के लिए नायब तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाह एवं भारतेंदु सिद्धार्थ गौतम को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

सहायक नोडल के रूप में आरआई श्रीपाल अपोरिया एवं रामप्रसाद बरेलिया को नियुक्त किया गया है। बताया गया है कि सर्वे दल द्वारा रहवासी मकानों एवं फसल क्षति सहित आदि के नुकसान के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रशासन को दी जाएगी। पांच सदस्य हैं एक दल में

बाढ़ के नुकसान के सर्वे में प्रशासन द्वारा गठित दलों में पांच लोगों को लगाया है। इसमें हल्का पटवारी के साथ प्रत्येक गांव के लिए एक-एक अन्य पटवारी को भी सहायता के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही संबंधित ग्राम के कृषि विस्तार अधिकारी तथा पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक भी दल में शामिल किए गए हैं। पढ़ना जारी रखे

